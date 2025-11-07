¿Robar en los Esports? Como todo nuevo entretenimiento en masa, la escena de League Of Legends en LATAM fue invadida por los "vendehúmos"; Personas que llegan ofreciendo algo que no pueden lograr, sin tener idea de como hacerlo, ni un ápice de intención de aprenderlo.

En mi transición de ser narrador de deportes tradicionales a eSports, me encontré que la frase más usada entre los talentos con experiencia en el rubro era “Robar a los esports”. Yo insipiente ante un nuevo ambiente y con el lastre de las exigencias de narrar un deporte con tantas estadísticas como el Beisbol, no entendía el concepto que se hizo uno con los talentos de transmisión, al punto de ser un saludo normal en el día a día de una transmisión de League Of Legends… Hasta que conocí “los vendehumos”.

Los vendehúmos son personas, en especial talentos a cámara, que son el equivalente a tener una vaca encima del techo; nadie sabe como llegó ahí, el beneficio de estar ahí y se cuestiona constantemente ¿Por qué sigue ahí? “Productores, narradores, analistas, talent managers, jugadores, coaches”(sí, todo entre comillas ante la cuestionante de su trabajo). Que no poseen las aptitudes para lo cual que fue contratado, tampoco poseen actitudes para dejar de realizar un trabajo mediocre y seguir sin aportar nada al desarrollo de la escena deportiva.

Yo espero que esto sea meme del @ProfeAndresX

entonces Riot fue culpable del bajo nivel de los caster en LLA, por no querer pagarle a coaches para que le enseñen a leer bien los parches. Te contratan porque "sabes del juego" y quieres que paguen a otro para que te lo enseñen pic.twitter.com/h5F4RD6r4O — Malazunto (@Malazunto) October 16, 2025

Los deportes electrónicos, como todo nuevo entretenimiento en masa, son caldo de cultivo para el crecimiento y posicionamiento desmedido de personas que sin verguenza alguna, lo único que buscan es llenarse los bolsillos sin importar el resultado del trabajo. La escena de League Of Legends en LATAM fue invadida por gran parte de estos “vendehúmos”; Personas que llegaron ofreciendo algo que no pudieron lograr, sin tener idea de como hacerlo, ni un ápice de intención de aprenderlo.

Debido a que parte del ecosistema sufre aún de la presencia de los “vendehúmos”, los números de adeptos han ido en caída libre en los últimos años. Los equipos no logran resultados internacionalmente y son gran parte la razón del declive de juegos como League of Legends. Desde analistas que tienen conocimiento nulo del juego, narradores que no tienen fluidez, productores que no saben crean narrativas y talent managers que no saben cuál es su trabajo. Han logrado que el público no consuma el producto latinoamericano, esa falta de profesionalismo puesta en escena, es una de las principales razones de la decadencia actual y la que hace que cada día más haya personas que nos pregunten “¿Robar en los Esports?”.