¿Qué jugadores serán tenidos en cuenta en River en diciembre? Los 12 que vuelven de préstamos Entre la incertidumbre por la continuidad de Gallardo y las elecciones en el club, el Millonario deberá resolver caso por caso qué hacer con los futbolistas a préstamo.

Cuando todavía River no tiene certezas sobre quién conducirá su futuro —elecciones de comisión directiva este sábado y un Marcelo Gallardo que anunció que recién hará su balance a fin de año—, lo que sí está confirmado es que doce jugadores deberán pegar la vuelta al Millonario en diciembre. Algunos con chances reales de quedarse, otros destinados a nuevas cesiones o incluso a quedar libres.

A continuación, la situación de cada futbolista que vuelve a River:

Qué pasa con los que regresan

Alexis González

Delantero de 20 años. Viene de Audax Italiano, con 3 goles en 17 partidos. Valor de mercado: 75 mil euros. Podría volver a ser cedido o sumarse a Reserva.

Oswaldo Valencia

Colombiano, 22 años. En Cúcuta Deportivo (Segunda División). Finaliza contrato en diciembre y no se renovaría. Futuro lejos de River.

Gonzalo Trindade

Lateral izquierdo de 21 años. Préstamo en Central Córdoba. Poca continuidad. Tiene vínculo hasta 2027, pero escasas chances de entrar en consideración.

Tomás Castro Ponce

Mediocampista, 24 años. En Almagro, donde fue importante y titular. Vuelve en diciembre, pero queda libre, sin renovación.

Tobías Leiva

Volante de 21 años. Participativo en Aldosivi hasta una lesión que lo complicó en el Clausura. Contrato hasta 2026. Evaluación pendiente.

Franco Alfonso

Extremo de 23 años. Pasó por Huracán y Central Córdoba, sin lograr continuidad. Contrato hasta 2026. Probable nueva salida en el mercado.

Tomás Nasif

Delantero de 21 años. No jugó en Banfield por lesión de tobillo. Al regreso, deberá buscar minutos en otro destino.

Daniel Zabala

Defensor de 22 años. En Huracán. Es quien más cerca está de pelear por un lugar en River. El Globo no comprará su pase por las lesiones sufridas.

Tiago Serrago

Volante ofensivo de 21 años. Una de las figuras de Aldosivi en su lucha por la permanencia. Contrato hasta 2026. Gallardo decidirá su destino si continúa.

Elián Giménez

Mediocampista de 21 años. Buenas actuaciones en Sarmiento, con altibajos recientes. Bien considerado en Núñez. Opción de compra que no se ejecutaría.

Tomás Galván

Mediapunta de 25 años. Buen rendimiento en Vélez. El Fortín intentará comprarlo por 1.6 millones de dólares. Posibilidad concreta de venta definitiva.

Ezequiel Centurión

Arquero. Titular en Independiente Rivadavia. River deberá decidir si será parte del plantel o si se negocia una nueva cesión.

Enzo Díaz, el caso ya resuelto

Aunque también retorna en diciembre, su futuro está definido: San Pablo ejercerá la opción de compra por 2 millones de dólares y se quedará con el 100% de la ficha.

Más allá del resultado de las elecciones y la continuidad o no de Gallardo, River deberá reestructurar su plantel con una mezcla de apuestas juveniles, ventas necesarias y decisiones quirúrgicas sobre el recambio. El próximo mercado será clave: no solo para definir quién se queda y quién se va, sino para sentar las bases del River que viene. Porque en Núñez, diciembre no será un cierre de año: será el inicio de un nuevo ciclo que pedirá resultados desde el primer día.