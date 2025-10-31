Newell´s – Unión HOY : Alineaciones y datos del encuentro por Torneo Clausura 2025 La Lepra, comprometida con el descenso, busca un golpe anímico en el debut de su nuevo entrenador frente al Tatengue en un Coloso que quiere volver a ser fortaleza.

Newell’s Old Boys atraviesa un momento límite en el Torneo Clausura 2025. Con la salida de Cristian “Ogro” Fabbiani todavía fresca, el club rosarino apuesta a Lucas Bernardi como nuevo entrenador para revertir una campaña que lo tiene mirando de reojo la tabla del descenso. Su debut será este viernes 31 de octubre ante Unión de Santa Fe en el estadio Marcelo Bielsa, desde las 21.15, bajo la conducción arbitral de Fernando Espinoza y con Germán Delfino a cargo del VAR.

El duelo corresponde a la 14ª fecha de la Liga Profesional y encuentra a ambos equipos necesitados: la Lepra urge recuperar confianza y puntos, mientras que el Tatengue busca escalar en la Zona A y alejar fantasmas de mitad de tabla hacia abajo. Un condimento extra para un encuentro que se perfila tenso y con mucho en juego.

Dónde ver el partido

El choque entre Newell’s vs. Unión contará con transmisión exclusiva de TNT Sports.

El flamante DT leproso deberá encontrar soluciones rápidas en un equipo que ha sufrido en funcionamiento y resultados. Su estreno será una prueba de carácter, y también una oportunidad: un triunfo en casa podría encender una reacción anímica vital para lo que resta del campeonato.

Posibles formaciones

Newell’s

Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa; Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña; Jerónimo Russo, Carlos González y Luciano Herrera.

Entrenador: Lucas Bernardi

Unión

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón; Nicolás Palavecino, Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Entrenador: Leonardo Madelón

El Coloso del Parque espera una noche cargada de emoción, expectativa y nerviosismo. Newell’s está obligado a mostrar una reacción inmediata. Unión, listo para aguarle el estreno al ídolo local. Una batalla clave en la pelea por la permanencia. ¿Será el inicio del renacer leproso?