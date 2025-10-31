Por qué se podría cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores: el motivo que tiene atento a todo Brasil Palmeiras y Flamengo presionan para que la definición del 29 de noviembre no se juegue en Lima. La CBF ya abrió el diálogo con CONMEBOL.

La final de la Copa Libertadores 2025 ya tiene protagonistas: Palmeiras vs. Flamengo, un duelo brasileño que reedita la definición del 2021. Pero lo que aún no está 100 por ciento firme es el escenario. Aunque está pactada para disputarse el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en Brasil ya comenzaron los movimientos para cambiar la sede.

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, encendió la polémica tras la histórica remontada del Verdão, que revirtió el 0-3 de la ida ante Liga de Quito y ganó 4-0 en la vuelta. En zona mixta, el dirigente fue directo y generó un cimbronazo en la organización del certamen:

“Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención. La CBF puede ayudar con esta comunicación con la CONMEBOL”.

Según Xaud, el diálogo con CONMEBOL está abierto y dependerá principalmente de la voluntad de Palmeiras y Flamengo para impulsar el pedido formal. Incluso, dos posibles sedes ya se anotaron por iniciativa propia: Brasilia y Belém, deseosas de recibir el partido continental más importante del año.

El mandatario brasileño reforzó su postura:

“Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible. La CBF estará abierta al diálogo en caso de que se tome una decisión en Brasil”.

Detrás de esta negociación, hay un detalle nada menor: Brasil tendrá tres equipos entre los cuatro finalistas de las copas internacionales 2025: los dos gigantes en la Libertadores y Atlético Mineiro en la Sudamericana, donde enfrentará a Lanús. Un escenario perfecto —según la CBF— para que la final se juegue en suelo brasileño, con masiva presencia de hinchas locales y un impacto económico considerable.

En síntesis

Final de la Copa Libertadores 2025: Palmeiras vs. Flamengo

Palmeiras vs. Flamengo Fecha: 29 de noviembre

29 de noviembre Sede actual: Estadio Monumental de Lima, Perú

Estadio Monumental de Lima, Perú Brasil presiona por un cambio: Xaud confirmó conversaciones con CONMEBOL

Xaud confirmó conversaciones con CONMEBOL Ciudades interesadas: Brasilia y Belém