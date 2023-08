Esta semana se anunciaron los invitados para el Gamers 8 en su versión de Street Fighters 6, el evento de juegos y deportes electrónicos más grande del mundo, confirmó mediante su cuenta oficial de tuiter anunció los 30 de los 32 integrantes para el torneo. El torneo que ofrece 1 millón de dólares en premios repartidos entre los primeros 16 puestos.

The long awaited #Gamers8 Street Fighter 6 Invitational announcement!

Here is the list of the players competing at this $1,000,000 tournament 👊

Two more players to be determined 👀#TheLandOfHeroes pic.twitter.com/kD9HVwyl5X

