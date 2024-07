Elprimer día de los cuartos de final de League of Legends de la Esports World Cup estuvo repleto de acción y brutalidad. Un combinado de los mejores equipos del mundo se enfrentaron donde los campeones de LoL Worlds 2023, T1, y Bilibili Gaming de la LPL, que trajo recuerdos de su partido de cuartos de final del Mid-Season Invitational (MSI) 2024, abrió el evento. Pero al final, después de una serie alocada de 2-1, fue T1 quien pudo vengarse de BLG. ¡Sigue leyendo y consulta nuestros otros artículos para obtener la mejor información sobre apuestas de lol.

.@T1LoL are the first team to make it to the semifinals at the #EsportsWorldCup presenting #LeagueOfLegends 🥇 pic.twitter.com/f2W7ZVPH5q

— Esports World Cup (@EWC_EN) July 4, 2024