El equipo coreano T1 ganó la competencia “League of Legends” en la Copa Mundial de Esports, derrotando al equipo chino Top Esports con un marcador de 3-1 en el partido final frente a una gran audiencia en el Qiddiya Arena. El torneo, que tuvo lugar en Riad, Arabia Saudita, vio a T1 remontar para ganar la serie al mejor de cinco por un gran premio de US$400,000.

La escuadra capitaneada por Faker sigue sumando records, llevó a su equipo a la victoria una vez más, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo. T1 arrasó en los playoffs y pisoteando sin esfuerzo a Bilibili, Team Liquid y Top Esports. Fue una victoria bien merecida, pero vino con un sabor amargo, ya que posteriormente se reveló que un número récord de espectadores sintonizó para ver a la icónica superestrella surcoreana ganar otro trofeo. 1,1 millones de espectadores máximos, que no es nada comparado con algunos de los torneos más grandes de League of Legends en los que T1 ha competido últimamente. Es probable que esto se deba a la configuración del torneo y al respaldo financiero de Arabia Saudita.

