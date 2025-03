Mediante las redes sociales, la organizacion china de esports Weibo Gaming, anunció el fichaje del 2 veces campeon mundial de Street Fighter Saul Leonardo MenaRD. Mena, quien actualmente está jugando la Capcom Cup, campeonato mundial de Street Figther, se encontraba sin sponsor al inicio de la competicion global.

“Me emociona anunciar que me uniré a Weibo Gaming como mi próximo equipo. Esperamos crear momentos inolvidables juntos y hacer de esta una asociación para recordar. A todos los que hicieron esto posible y a todos mis seguidores, gracias.” Dijo el dominicano mediante sus redes sociales.

We are thrilled to announce that @_MenaRD__ has officially signed with WeiboGaming! 🎉Welcome MenaRD to WBG Family! 🕹️we will strive for qualification in Street Fighter 6 at the #esportsworldcup pic.twitter.com/6GdHmeAKhN

— WeiboGamingEsports (@Weibogamingwin) March 5, 2025