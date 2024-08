La FMS Chile 2024 comenzó con fuerza en la ciudad de Chillán, donde los mejores freestylers del país se enfrentaron en la primera jornada de esta quinta temporada histórica. Con un público entusiasta y un ambiente lleno de energía, las batallas no decepcionaron y dejaron a todos con ganas de más. La liga más rapera no solo regresó con un line up épico, sino que también demostró por qué sigue siendo una de las competiciones más emocionantes del freestyle a nivel mundial.

Resultados de la Jornada 1

Las batallas de la primera jornada estuvieron llenas de sorpresas y momentos memorables. Drose fue el gran protagonista de la noche, llevándose el MVP y sumando seis puntos vitales para encabezar la tabla. Sin embargo, no fue el único que destacó, ya que otros competidores también dieron lo mejor de sí en el escenario.

Batalla Ganador Puntaje RODAMIENTO vs EL MENOR RODAMIENTO 140-130 JOQERR vs ANUBIS JOQERR 140-139 RACSO vs MCMADETUHERMANA RACSO 136-100 DROSE vs ACERTIJO DROSE 149-141 NITRO vs 99 NITRO 145-131 EL MENOR vs BLADE EL MENOR 146-119 RODAMIENTO vs ANUBIS RODAMIENTO 134-132 PEPE GRILLO vs JOQERR PEPE GRILLO 135-132 99 vs ACERTIJO 99 146-145 RACSO vs BLADE RACSO 137-112 DROSE vs NITRO DROSE 138-133

Tabla de Posiciones Tras la Jornada 1

Después de estas batallas, la tabla de posiciones se configuró de la siguiente manera, con Drose en la cima gracias a su desempeño estelar:

Posición Freestyler Puntos 1 DROSE 6 2 RODAMIENTO 6 3 RACSO 6 4 NITRO 3 5 99 3 6 EL MENOR 3 7 JOQERR 3 8 ACERTIJO 0 9 ANUBIS 0 10 BLADE 0

Detalles de las Votaciones

Las votaciones de cada batalla reflejaron la intensidad y la competencia ajustada entre los freestylers. Aquí te dejamos un resumen de cómo votaron los jueces en las batallas más destacadas:

Batalla JNO Stigma Tom Crowley Basek Inefable EL MENOR vs RODAMIENTO 28-32 28-26 26-30 25-26 23-26 JOQERR vs ANUBIS 27-28 25-24 32-29 26-29 30-29 RACSO vs MCMADETUHERMANA 26-21 25-18 26-17 28-18 31-26 ACERTIJO vs DROSE 26-30 28-24 31-33 30-32 26-30 99 vs NITRO 23-29 23-28 26-29 26-32 33-27 EL MENOR vs BLADE 32-24 28-22 21-27 32-19 33-27 ANUBIS vs RODAMIENTO 24-27 26-25 29-27 26-27 27-28 PEPE GRILLO vs JOQERR 25-27 27-24 30-28 25-22 28-31 99 vs ACERTIJO 25-29 30-29 28-29 33-30 30-28 RACSO vs BLADE 29-24 28-22 22-21 26-20 32-25 DROSE vs NITRO 27-28 28-27 27-24 25-26 31-28

Un Arranque Prometedor

La FMS Chile 2024 comenzó con un nivel altísimo, dejando claro que esta temporada será una de las más reñidas y emocionantes hasta la fecha. Con grandes actuaciones de competidores experimentados como Drose y Rodamiento, y la presencia de nuevos talentos que buscan dejar su huella, la liga promete muchas sorpresas en las jornadas por venir.

La siguiente jornada será crucial para aquellos que no lograron sumar puntos en este primer enfrentamiento y buscarán redimirse en la batalla por el anillo de campeón. La emoción continúa, y los aficionados del freestyle ya están esperando con ansias el próximo capítulo de esta increíble temporada.

¡Mantente atento a nuestras próximas actualizaciones y no te pierdas ningún detalle de la FMS Chile 2024!