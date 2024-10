El enfrentamiento entre Kenia e Inglaterra en el Mundial Femenino Sub-17 promete ser un partido lleno de emoción y contrastes. Ambas selecciones cuentan con jugadoras talentosas y con estilos de juego marcadamente diferentes, lo que podría definir el resultado del encuentro. A continuación, analizamos las fortalezas de cada equipo y las jugadoras destacadas que podrían ser determinantes en el partido.

Kenia ha sorprendido al mundo del fútbol con su clasificación para el Mundial Sub-17. Con un equipo joven, pero lleno de promesas, las “Harambee Starlets” llegan con la intención de ser una revelación en el torneo. El equipo keniano se caracteriza por su velocidad y fortaleza física, elementos que podrían complicar a su rival europeo.

Entre las jugadoras más destacadas se encuentran:

Inglaterra llega al Mundial Sub-17 con un equipo lleno de talento y experiencia en competiciones internacionales. Dirigidas por Lydia Bedford, las inglesas tienen un equilibrio entre defensa sólida y un ataque eficiente, lo que las convierte en uno de los equipos favoritos para avanzar en el torneo.

Las jugadoras clave para Inglaterra incluyen:

The stage is set na history is about to be made!🥳

For the 1st time ever, Kenya iko present for the U17 World cup, courtesy of Harambee Starlets Jnr.

Leo wanamenyana na Warembo wamezoea top spot from England but our Starlets are confident to fix the pitch! Watatoboa?🤔 Tushow👇🏾 pic.twitter.com/FGv0hakLWb

— Betika (@betikaKe) October 17, 2024