La selección ecuatoriana, bajo la dirección de Eduardo Moscoso, ha hecho historia al clasificar por primera vez a un Mundial Femenino Sub-17. La “Tri” ha mostrado un crecimiento notable en el fútbol femenino, gracias al desarrollo de sus divisiones menores y a la presencia de jugadoras en clubes de renombre, tanto nacionales como internacionales.

Entre las jugadoras más destacadas, Doménica Palacios, portera de Independiente del Valle, será clave para mantener la seguridad defensiva de Ecuador. Palacios es conocida por su agilidad bajo los palos y su habilidad para salir a cortar centros, lo que podría ser crucial ante la velocidad de las delanteras nigerianas. En la defensa, jugadoras como Esther Carabalí y Maite Zambrano, ambas también de Independiente del Valle, han mostrado solidez y carácter, algo que será esencial frente a un ataque tan físico como el de Nigeria.

En el mediocampo, Ecuador cuenta con el talento creativo de Fiorella Pico, quien se ha destacado por su visión de juego y su capacidad para distribuir el balón de manera efectiva. Pico, junto con Emily Fierro, será la encargada de controlar el ritmo del partido y proporcionar asistencias a las delanteras. Rosa Estupiñán, una de las máximas promesas del ataque ecuatoriano, buscará hacer daño a la defensa nigeriana con su velocidad y precisión frente al arco.

Ecuador, a pesar de ser debutante en la competencia, ha demostrado que tiene una plantilla joven pero experimentada, con jugadoras que han competido en ligas fuertes y que poseen la mentalidad para competir a nivel internacional.

Nigeria llega a este Mundial como una de las selecciones más poderosas en el fútbol femenino africano. Con una rica tradición en torneos juveniles, las “Flamingos” han demostrado en ediciones anteriores que tienen el talento y la disciplina para pelear por los primeros puestos. Este equipo juvenil está formado por algunas de las mejores promesas del fútbol nigeriano, jugadoras que se están formando en clubes de renombre dentro del país.

En la portería, Nigeria tiene a Christiana Uzoma, del Edo Queens FC, una arquera alta y ágil que se ha destacado por su capacidad para hacer paradas clave en momentos críticos. Uzoma será vital para mantener el orden defensivo, especialmente contra las rápidas atacantes ecuatorianas.

La defensa de Nigeria también es sólida, con jugadoras como Khadijat Adegoke y Jumai Adebayo, quienes han mostrado una gran capacidad para cortar el juego rival y liderar la salida desde el fondo. Ambas jugadoras, provenientes de Remo Stars FC y Naija Ratels FC respectivamente, aportan experiencia y agresividad, lo que las convierte en una barrera difícil de superar.

En el centro del campo, la creatividad nigeriana estará a cargo de Faridat Abdulwahab y Shakirat Moshood, quienes se destacan por su manejo del balón y capacidad para generar peligro en el último tercio del campo. Abdulwahab, que juega para Nasarawa Amazons FC, es conocida por su habilidad para romper líneas defensivas con pases precisos, mientras que Moshood aporta velocidad y contundencia desde la banda.

Finalmente, en el ataque, Peace Effiong y Harmony Chidi serán las encargadas de llevar el peso ofensivo. Effiong, quien milita en Rivers Angels FC, es una delantera rápida y potente, capaz de desbordar por las bandas y crear oportunidades de gol. Por su parte, Chidi, de Imo Striker’s Queens FC, es una jugadora con excelente posicionamiento y capacidad para definir en el área rival.

El partido entre Nigeria y Ecuador será un choque de estilos. Mientras que Nigeria apostará por su poder físico, velocidad y una defensa bien organizada, Ecuador dependerá de su habilidad técnica, el control del mediocampo y la capacidad de sus jugadoras creativas para generar oportunidades.

La clave para Ecuador será resistir la presión física de Nigeria y mantener la posesión del balón. Jugadoras como Fiorella Pico y Emily Fierro tendrán que estar en su mejor nivel para controlar el ritmo del juego y evitar que las nigerianas dominen el centro del campo. Además, la defensa ecuatoriana, liderada por Esther Carabalí, deberá estar atenta a las rápidas transiciones de Nigeria y evitar quedar expuesta en el uno contra uno.

Ecuador make history at the #U17WWC! 🇪🇨👏

Ecuador under-17s secure their nation's first-ever win at a FIFA women's tournament by beating hosts Dominican Republic on their debut! pic.twitter.com/nmkpwRVadZ

— FIFA (@FIFAcom) October 17, 2024