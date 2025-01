El Real Madrid vivió una noche para el olvido en el Estadio King Abdullah de Arabia Saudita, donde cayó estrepitosamente 5-2 ante un inspirado Barcelona liderado por Hansi Flick, en la final de la Supercopa de España. La derrota no solo significó un duro golpe en lo deportivo, sino que también encendió alarmas sobre el rendimiento colectivo del equipo blanco, especialmente en defensa, y generó controversia por la sustitución de Vinícius Júnior.

El partido arrancó con promesas de emoción cuando Kylian Mbappé abrió el marcador para el Madrid a los cinco minutos tras una espectacular jugada individual. Sin embargo, ese fue el único destello merengue en un encuentro dominado por completo por los azulgranas. Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha y Alejandro Baldé se encargaron de sentenciar el marcador antes de la expulsión de Wojciech Szczęsny, que dejó al Barça con diez hombres durante los últimos 30 minutos.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “The only thing I save is Kylian Mbappé and his very good game, he did very well”.

“For the rest… we've been bad today. We must look ahead”. pic.twitter.com/OuxFlTJkkr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2025