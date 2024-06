Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Selección Argentina ha revelado su lista de convocados para la Copa América 2024, un torneo en el que buscarán revalidar su título de campeones obtenido en 2021. El técnico Lionel Scaloni ha seleccionado a una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos que prometen llevar a la albiceleste a lo más alto del fútbol sudamericano. A continuación, detallamos en qué equipo juega cada uno de los jugadores convocados.

🏆 #SelecciónMayor 🎙️ Leandro Paredes: "Me siento muy bien física y futbolísticamente. Llegar de esta manera a la Selección me pone muy contento. Siempre me preparo para poder dar más". pic.twitter.com/uwLqB5R0qB

— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2024