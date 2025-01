El Arsenal llega a este encuentro tras un triunfo clave en el derbi del norte de Londres ante el Tottenham, que terminó con un 2-1 en el marcador gracias a las anotaciones de Leandro Trossard y Thomas Partey. Este resultado permitió a los Gunners recortar distancias con el Liverpool en la lucha por el liderato, posicionándose en el segundo lugar de la tabla con aspiraciones intactas de alcanzar la cima.

Mikel Arteta contará con una plantilla casi completa para este duelo. En el Emirates, el equipo londinense ha demostrado una fortaleza notable, destacándose por su presión alta y una línea ofensiva dinámica. Jugadores como Martin Ødegaard y Gabriel Martinelli serán claves para destrabar el juego ante un Aston Villa que se caracteriza por su solidez defensiva.

Matchday in our house ⚡️ pic.twitter.com/HXEVAEeHPF

Probable alineación del Arsenal:

Por su parte, el Aston Villa viene en una racha ascendente con tres victorias consecutivas en todas las competiciones, incluida una ajustada pero valiosa victoria por 1-0 ante el Everton en Goodison Park. El equipo de Unai Emery se encuentra en el séptimo puesto de la tabla, luchando por acercarse a los puestos europeos y dispuesto a complicar al Arsenal, como ya lo ha hecho en el pasado.

Con Emiliano “Dibu” Martínez como líder indiscutible en la portería y una defensa que combina experiencia y juventud, los Villanos buscarán aprovechar su fortaleza en transiciones rápidas. Ollie Watkins será la referencia ofensiva, mientras que mediocampistas como Youri Tielemans y Jacob Ramsey intentarán desequilibrar el mediocampo gunner.

Probable alineación del Aston Villa:

This evening’s team to take on Arsenal 👊#ARSAVL pic.twitter.com/xTzduD2fTD

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 18, 2025