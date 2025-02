El Aston Villa afronta un momento de irregularidad en la temporada, con actuaciones destacadas ante rivales de peso, pero con tropiezos inesperados frente a equipos más modestos. Tras sufrir una contundente derrota ante el Crystal Palace, los dirigidos por Unai Emery buscarán reivindicarse ante su afición en Villa Park. Cardiff City, un equipo con más preocupaciones en la Championship que ambiciones en la copa, intentará dar la sorpresa y continuar su camino en la FA Cup.

Taking on the Bluebirds 👊

Let us know where you'll be watching from ⤵️ pic.twitter.com/GiK5ED8adm

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 28, 2025