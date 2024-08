Atlético de Madrid busca a una nueva estrella mundial para reforzar su plantilla El club que dirige el Cholo Simeone ve con buenos ojos fichar a un gran jugador francés.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Atlético de Madrid sigue trabajando intensamente en el mercado de fichajes de verano, buscando reforzar su equipo con jugadores de calidad que les permitan competir al más alto nivel en todas las competiciones. Según fuentes cercanas al club, el equipo dirigido por Diego Simeone ha puesto sus ojos en N’Golo Kanté, el mediocampista francés del Al-Ittihad.

Kanté, reconocido por su excepcional capacidad defensiva y su incansable trabajo en el centro del campo, podría ser la pieza clave que el Atlético necesita para fortalecer su medio campo. Su experiencia en la Premier League y su éxito con la selección francesa, donde fue una figura crucial en la conquista del Mundial 2018, lo convierten en un objetivo atractivo para los colchoneros.

🚨 BREAKING: Atlético Madrid have started discussions with N'Golo Kanté's entourage! 😳🇫🇷 He is being considered to strengthen the midfield. (Source: @relevo) pic.twitter.com/aIpRj1MoIx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 13, 2024

Este interés por Kanté se suma a los recientes movimientos del Atlético en el mercado, donde ya han asegurado los fichajes de Julián Álvarez, Robin Le Normand y Connor Gallagher. Con la llegada de estos jugadores, el club madrileño ha demostrado su intención de construir un equipo competitivo que pueda luchar por el título de La Liga y avanzar en la UEFA Champions League.

Julián Álvarez, procedente del Manchester City, es uno de los fichajes más destacados de este mercado. El joven delantero argentino llega con la misión de aportar goles y dinamismo al ataque del Atlético, y su experiencia con la selección argentina, con la que ganó la Copa América y el Mundial 2022, lo convierte en una incorporación de gran valor.

💣🚨 BREAKING: Atlético Madrid signing BOTH N’Golo Kanté and Conor Gallagher is not ruled out. Kanté would be a smaller expense, but he would need to lower his salary. [🎖️: @marqoss via @Objetivoatleti] pic.twitter.com/aLfUHQjGYt — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 13, 2024

Por otro lado, la llegada de Robin Le Normand, defensa central procedente de la Real Sociedad, refuerza la zaga del equipo, aportando solidez y experiencia en la defensa. Su capacidad para leer el juego y su fortaleza en el juego aéreo serán cruciales para el esquema defensivo de Simeone.

Finalmente, Connor Gallagher, mediocampista inglés procedente del Chelsea, aporta juventud y energía al centro del campo. Gallagher, conocido por su versatilidad y su capacidad para romper líneas defensivas, se espera que juegue un papel importante en la rotación del equipo a lo largo de la temporada.

💣🚨 MAJOR BREAKING: N’Golo Kanté is indeed interested in playing for Atlético Madrid. The club has spoken to his brother. [🎖️: @marqoss & @Rodra10_97] pic.twitter.com/4csQIfi0j6 — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 13, 2024

Con la posible incorporación de N’Golo Kanté, el Atlético de Madrid estaría cerrando un mercado de fichajes de gran calidad, demostrando su ambición de competir al máximo nivel tanto en España como en Europa. Resta por ver si las negociaciones por Kanté fructifican, pero lo que está claro es que el Atlético no escatimará esfuerzos para seguir reforzando su plantilla.