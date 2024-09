La selección femenina Sub-20 de Marruecos se presenta en el Mundial de Colombia con una plantilla que combina juventud, experiencia internacional y una ambición renovada. Con jugadoras que militan en clubes de élite en Europa y Marruecos, este equipo busca ser protagonista en el torneo.

El equipo dirigido por técnicos experimentados ha convocado a jugadoras que militan en ligas de Francia, Italia, España, Alemania y los principales clubes de Marruecos. Con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, este grupo joven promete ofrecer fútbol dinámico y competitivo.

يـــــــــــوم الــمــــبــــاراة ⚽

الــبــاراغــواي x المــــغـــــــرب لحساب الجولة الأولى من كأس العالم للسيدات لأقل من 20 سنة

First match for our U20 Women's National Team in World Cup against Paraguay. 𝗟𝗲𝘁'𝘀 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 #𝗔𝘁𝗹𝗮𝘀𝗟𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀… pic.twitter.com/6Oyahosh3x

