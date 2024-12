El FC Barcelona está tomando medidas urgentes para garantizar la continuidad de Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores cuya inscripción en LaLiga ha sido objeto de disputas legales y financieras. Tras un revés judicial en el Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona, que rechazó las medidas cautelares solicitadas por el club, la directiva liderada por Joan Laporta ha diseñado un acuerdo económico estratégico para cumplir con las normativas de LaLiga.

Barcelona risk having Dani Olmo unavailable for the second half of the season after a court rejected the club's lawsuit to extend the forward's registration beyond December 31st. pic.twitter.com/aOD4ob7DkG

El plan contempla la cesión de los derechos de explotación de una parte significativa de los palcos VIP del futuro Spotify Camp Nou a un fondo de inversión qatarí por los próximos 20 años. Este acuerdo generará un ingreso estimado de 120 millones de euros, que permitirá al club azulgrana equilibrar su situación financiera y cumplir con los requisitos para mantener a sus jugadores inscritos en el organismo presidido por Javier Tebas.

El panorama para el Barça no ha sido sencillo. El rechazo inicial por parte del Juzgado Mercantil a favor de LaLiga obligó al club a buscar soluciones inmediatas. La directiva también está a la espera de una resolución adicional en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, la cual podría influir en la decisión final de firmar el acuerdo con el fondo qatarí.

Por su parte, LaLiga ya ha recibido la documentación completa sobre la operación y está evaluando cada detalle. Desde el Barça, acusan al organismo de cambiar las condiciones previamente acordadas, como ocurrió con la renovación del contrato con Nike, que inicialmente parecía suficiente para cumplir con los requisitos financieros, pero finalmente fue descartada como solución.

La cesión de los palcos VIP no solo garantizará la inscripción de Olmo y Víctor, sino que también representa un paso importante hacia la implementación de la regla del 1-1, que permitiría al club inscribir jugadores con la misma proporción de ingresos generados. Actualmente, al Barcelona le faltan 60 millones de euros para alcanzar este objetivo, lo que complica su actuación en los próximos mercados de fichajes.

🚨🚨🌕| MAJOR BREAKING: Joan Laporta is set to do it again! He has closed the deal to sell a part of the €100M worth of VIP seats at the Camp Nou to register Dani Olmo!

There is now a LOT of optimism at the club that Olmo will be registered in time! @mundodeportivo 🔵🔴🔥✅ pic.twitter.com/UQFLt4DXd8

— Managing Barça (@ManagingBarca) December 28, 2024