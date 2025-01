La vigésima jornada de la Primeira Liga se abre hoy con uno de esos duelos que pueden marcar el rumbo de la temporada para los implicados en la zona de descenso. El Boavista FC recibirá al FC Famalicão en un encuentro que, además de ser crucial para ambos, será una prueba de fuego para sus entrenadores, que han tenido dificultades para conseguir resultados positivos en las últimas semanas.

Boavista: Última oportunidad para salir del pozo

El equipo local, Boavista, se encuentra en un momento crítico de la temporada. Con 18 puntos en la clasificación, los de Porto están en la última posición de la tabla y no han ganado un partido desde el pasado 2 de noviembre, cuando se impusieron 2-1 al Gil Vicente. Desde entonces, el equipo ha acumulado tres empates y seis derrotas, con cuatro de ellas en sus últimas salidas. Un resultado negativo más podría profundizar aún más su crisis.

Famalicão: Cambio de entrenador sin resultados positivos

Por su parte, el FC Famalicão se encuentra en una situación algo más cómoda, pero también lejos de la estabilidad que anhela. Con 18 puntos, el equipo ocupa la 12ª posición, pero no ha conocido la victoria desde principios de noviembre, cuando se impuso 3-2 al AVS. Desde que Hugo Oliveira reemplazó a Armando Evangelista en el banquillo en diciembre, el equipo ha sumado cinco empates y cuatro derrotas, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del nuevo cuerpo técnico para revertir la situación.

Alineaciones probables y estado de forma de ambos equipos

Boavista FC (Probable alineación):

Portero : César

: César Defensores : Filipe Ferreira, J. da Silva, A. Marques, M. Ribeiro

: Filipe Ferreira, J. da Silva, A. Marques, M. Ribeiro Centrocampistas : G. Miguel, Ibrahima, J. Barros

: G. Miguel, Ibrahima, J. Barros Delanteros: S. Perez, M. Namora, R. Bozenik

Entrenador: Cristiano Bacci

Lesiones y suspensiones:

J. Goncalves

L. Pires

R. Abascal

FC Famalicão (Probable alineación):

Portero : L. Carevic

: L. Carevic Defensores : Calegari, R. Pinheiro, J. De Haas, E. Mihaj

: Calegari, R. Pinheiro, J. De Haas, E. Mihaj Centrocampistas : T. van de Looi, M. Topic, G. Sa

: T. van de Looi, M. Topic, G. Sa Delanteros: O. Aranda, G. Dias, V. Sejk

Entrenador: Hugo Oliveira

Lesiones y suspensiones:

Y. Zabiri

Un partido decisivo en la salvación

El encuentro, que se disputará a las 20:15 en el Estádio do Bessa, no solo es importante para Boavista y Famalicão, sino también para el futuro inmediato de sus entrenadores. En caso de no obtener una victoria, tanto el equipo local como el visitante seguirán con serias dudas sobre su capacidad para salvarse al final de la temporada.

La jornada también contará con otros partidos de interés, entre ellos el choque entre el Sporting de Lisboa y el Farense, que se jugará el domingo a las 18:30, y el Benfica contra Estrela da Amadora, programado para las 20:30. El lunes, el FC Porto visitará al Rio Ave en un duelo que también promete emociones.

Conclusión: Todo por decidir en la parte baja de la tabla

Este Boavista vs Famalicão es mucho más que un simple partido de la jornada. En juego está el futuro de ambos equipos en la Primeira Liga, que deberán ganar para escapar de la lucha por el descenso. La tensión en el Estádio do Bessa será palpable, y cada jugada será crucial para un equipo que lucha por mantener la categoría.