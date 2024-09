Los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 Colombia ya están confirmados y tendremos grandes partidos los días miércoles y jueves. Brasil enfrentará a Camerún el miércoles 11 de septiembre desde las 17:30 horas (hora en Dominicana) en el Estadio El Campín, Bogotá.

The path to the #U20WWC Final is set. 🔐

Who are you backing to make it all the way? 🏆

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 9, 2024