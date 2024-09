Este domingo 15 de septiembre, el Mundial Femenino Sub 20 vivirá uno de sus encuentros más esperados, cuando las selecciones de Brasil y Corea del Norte se enfrenten en los cuartos de final. El partido se jugará a las 15:30 horas (hora en Dominicana). El escenario elegido es el mítico Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde ambas potencias del fútbol juvenil buscarán un lugar en las semifinales.

Colossal captains. 🫡

Four standout performances on day one of #U20WWC Round of 16 action! 👏 pic.twitter.com/JOKHCiKAs6

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 13, 2024