En la jornada decisiva del Grupo B del Mundial Femenino FIFA Sub 20 Colombia 2024, los focos estarán puestos en el enfrentamiento entre Canadá y Brasil, que promete ser una de las contiendas más emocionantes del torneo. El partido, que se llevará a cabo esta noche 21:00 horas (hora en Dominicana) en el estadio El Campín de Bogotá, no solo determinará la supremacía en el grupo, sino que también será una prueba crucial para ambos equipos en su camino hacia la fase final del campeonato.

