En una jornada crucial para las aspiraciones de ambos equipos, Fiji y Francia se preparan para medirse hoy en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el marco de la tercera fecha del Grupo B del Mundial Femenino FIFA Sub 20. El encuentro está programado para las 21:00 horas (hora en Dominicana) y promete ser una batalla intensa, ya que ambas selecciones buscan redimirse tras sendas derrotas en sus partidos previos.

