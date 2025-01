Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada 19 de La Liga presenta un choque de alta intensidad en Vallecas: el Rayo Vallecano recibe al Celta de Vigo en un partido que promete emoción y fútbol ofensivo. Con ambos equipos separados por solo un punto en la tabla, esta será una oportunidad crucial para consolidarse en la primera mitad de la clasificación y alejarse de la zona de peligro.

El Celta de Vigo llega ubicado en el puesto 11, mientras que el Rayo Vallecano ocupa la 12. Este enfrentamiento directo no solo define el orden en la tabla, sino que también podría marcar el rumbo de ambas escuadras en la segunda mitad de la temporada.

El técnico Claudio Giráldez ha confirmado su once inicial para este compromiso:

Con un esquema que equilibra seguridad defensiva y proyección ofensiva, el Celta apuesta por la experiencia de Guaita en el arco y la solidez de Starfelt y Marcos Alonso en la última línea. En el mediocampo, Fran Beltrán y Moriba serán los encargados de manejar los tiempos del equipo, mientras que Borja Iglesias liderará el ataque, respaldado por el dinamismo de Alfon y Bamba.

Chuky is back in the line-up 1⃣1⃣ pic.twitter.com/WIc8IDobIq

— RC Celta English (@RCCeltaEN) January 10, 2025