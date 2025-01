Previa Rayo Vallecano vs Celta de Vigo: Cómo llegan los equipos, estadísticas y más Ambos equipos buscan cerrar la primera vuelta de LaLiga con tranquilidad antes de afrontar los octavos de final de la Copa del Rey.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un choque entre la estabilidad y el desafío

El Rayo Vallecano recibirá este viernes al RC Celta de Vigo en el Estadio de Vallecas para abrir la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegan al enfrentamiento con la intención de alejarse del descenso y mirar hacia los puestos europeos, mientras calibran sus opciones en los próximos compromisos coperos.

Un cierre de vuelta decisivo

El encuentro marcará el inicio de la primera jornada del 2025 en Primera División, con los dos conjuntos ubicados en la zona media de la tabla. El Celta, con 24 puntos, ocupa una posición ligeramente más cómoda que el Rayo, que suma 22. Sin embargo, ambos saben que un resultado positivo sería crucial para mantener la distancia con el descenso y fortalecer su confianza antes de los octavos de final de la Copa del Rey.

El Celta viajará la próxima semana al Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, mientras que el Rayo se medirá a la Real Sociedad en Anoeta. A pesar de estos compromisos, las alineaciones de ambos equipos no deberían verse afectadas, ya que el enfoque está completamente en LaLiga.

El Rayo, sólido pero con margen de mejora en casa

El equipo de Íñigo Pérez rompió su racha de tres empates consecutivos al vencer al Racing de Ferrol (1-3) en la Copa del Rey. Este triunfo les permitió cerrar el 2024 invictos en sus últimos seis encuentros entre Liga y Copa. Sin embargo, en Vallecas, los resultados no han sido tan consistentes: de ocho partidos en casa esta temporada, solo han ganado dos, aunque en seis lograron ponerse en ventaja.

Con la reincorporación de Abdul Mumim en defensa, el Rayo recupera fortaleza en una zona clave, aunque persisten las dudas sobre la disponibilidad de Augusto Batalla y Álvaro García. Por otra parte, Raúl de Tomás y James Rodríguez siguen fuera de los planes del técnico.

Un Celta en busca de consistencia como visitante

El equipo dirigido por Claudio Giráldez ha mostrado dos caras en esta temporada: es fuerte en Balaídos, pero vulnerable como visitante. Solo ha logrado un triunfo fuera de casa en LaLiga, frente a Las Palmas en octubre, y acumula seis derrotas en ocho salidas.

La ausencia de Iago Aspas por lesión y la suspensión de Javi Rodríguez complican las cosas para el Celta, que tampoco podrá contar con su nuevo fichaje, Jones El-Abdellaoui. No obstante, el equipo gallego confía en romper su mala racha a domicilio, como ya lo hizo en la Copa del Rey.

Un calendario atractivo para los aficionados

Este encuentro será el inicio de una jornada que promete emociones fuertes en LaLiga EA Sports:

Viernes, 10 de enero:

21:00 | Rayo Vallecano vs. Celta

Sábado, 11 de enero:

14:00 | Alavés vs. Girona

16:15 | Valladolid vs. Betis

18:30 | Espanyol vs. Leganés

21:00 | Sevilla vs. Valencia

Domingo, 12 de enero:

14:00 | Las Palmas vs. Getafe

16:15 | Atlético de Madrid vs. Osasuna

Lunes, 13 de enero:

21:00 | Real Sociedad vs. Villarreal

Resultados ya disputados:

Mallorca 1-5 Barcelona

Athletic Club 2-1 Real Madrid

Rayo Vallecano y Celta llegan a este encuentro con el objetivo de reafirmar su estabilidad en la clasificación. Para el Rayo, consolidar su juego en casa será clave, mientras que el Celta buscará romper con su fragilidad como visitante. Un duelo que promete emociones y que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la segunda mitad de la temporada.