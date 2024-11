En una apasionante cuarta fecha de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid protagonizó una de las mayores sorpresas al vencer al Paris Saint-Germain (PSG) en el Parque de los Príncipes. Los dirigidos por Diego Simeone lograron una valiosa victoria 1-2 como visitantes, gracias a una sólida defensa y oportunos ataques que dejaron sin explicación al técnico del PSG, Luis Enrique. “Llevo 30 años en el fútbol y no consigo explicar esto. Es mala suerte. Hemos sido infinitamente superiores a nuestros adversarios”, comentó el entrenador español tras el inesperado resultado.

The standings at the halfway point of the league phase 👀#UCL pic.twitter.com/4jRHTj92uZ

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2024