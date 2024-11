Nuevo revés para Neymar, quien estará fuera de los terrenos de juego hasta 2025 tras sufrir una lesión muscular en la Champions asiática. El delantero brasileño se lesionó al poco de comenzar el partido contra el Esteghlal, cuando apenas llevaba 27 minutos en el campo, y ahora enfrenta una recuperación de seis semanas que le aparta de su presente competitivo en Al Hilal.

Neymar will miss up to six weeks with a hamstring injury, Al Hilal confirm.

He had only just returned from his previous ACL injury.

Damn 😔 pic.twitter.com/wyldSYY0rl

