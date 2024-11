¿Cuál fue el motivo de la presencia de Djokovic en el partido de Estrella Roja vs. Barcelona? El serbio, fanático del club rojiblanco, aprovechó su tiempo libre para apoyar a su equipo en un duelo clave de la Champions League.

Novak Djokovic, una de las figuras más emblemáticas del tenis mundial y actual número 5 del ranking, sorprendió a sus seguidores y a los hinchas de fútbol al aparecer en el Rajko Mitic Stadium el pasado miércoles para presenciar el partido entre el Estrella Roja y el Barcelona, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League. La presencia del tenista en el estadio rápidamente se volvió viral en redes sociales, y las capturas de él en las gradas recorrieron el mundo, despertando la curiosidad de quienes se preguntaban por qué estaba allí en lugar de concentrarse en el circuito tenístico.

Para quienes siguen de cerca la vida del serbio, no es un secreto que Djokovic es un ferviente seguidor del Estrella Roja de Belgrado, su equipo de toda la vida. Esta no fue su primera aparición en el estadio, ya que en más de una ocasión se le ha visto alentando a los “Rojiblancos” como un hincha más. Djokovic, quien no suele ocultar su pasión por el fútbol y su vínculo con el equipo serbio, aprovechó esta jornada para apoyar en persona a su club en un enfrentamiento clave ante el Barcelona.

La visita de Djokovic al estadio coincide con su reciente anuncio de baja en el ATP Finals de Turín, uno de los torneos más importantes de fin de temporada. Mediante un comunicado, el tenista explicó que una lesión persistente en la rodilla le ha obligado a tomar un descanso para evitar empeorar su condición física. “Es un gran honor clasificarme para el ATP Finals de Turín. Hice todo lo posible para estar allí, pero debido a una lesión persistente no jugaré la próxima semana. Mis disculpas a todos aquellos que esperaban verme y mis mejores deseos a los jugadores que competirán en el torneo”, expresó el serbio en su mensaje oficial.

La ausencia de Djokovic en Turín marca el fin de una notable racha de 23 años en los que uno de los tres grandes del tenis—Roger Federer, Rafael Nadal o él mismo—ha estado presente en el evento. Sin embargo, el serbio decidió aprovechar esta circunstancia y tomar un respiro de la competición, dedicando su tiempo libre a disfrutar de una de sus grandes pasiones: el fútbol.

En múltiples ocasiones, Djokovic ha sido fotografiado con la camiseta del Estrella Roja, y en visitas anteriores incluso ha compartido momentos con algunos futbolistas del primer equipo. En esta ocasión, el deportista prefirió mantenerse como un fanático más, alentando desde la grada y disfrutando de la emoción de la Champions League desde su asiento. La imagen de Djokovic en el Rajko Mitic Stadium es la prueba de que, más allá de los compromisos profesionales, el amor por el deporte y el vínculo con su equipo de infancia siguen ocupando un lugar importante en su vida.