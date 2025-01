La UEFA Champions League, en su nuevo y revolucionario formato, llega a su última fecha con un nivel de tensión pocas veces visto. De los 36 equipos que comenzaron la competencia, solo nueve han quedado completamente eliminados. Mientras tanto, 25 clubes mantienen vivas sus aspiraciones, ya sea para clasificar directamente a los octavos de final, asegurar un lugar en los dieciseisavos, o evitar quedar fuera.

Con dos equipos ya clasificados a los cuartos de final (Liverpool y Barcelona) y los puestos desde el 3 hasta el 27 aún por definir, la última jornada promete ser una de las más emocionantes en la historia del torneo.

Nueve equipos se despiden de la competición tras no alcanzar los puntos necesarios para seguir en carrera:

Estos clubes no lograron adaptarse al alto nivel de exigencia del nuevo formato, en el que cada punto es vital.

Liverpool y Barcelona han asegurado los dos primeros puestos de la tabla general, lo que les da acceso directo a los cuartos de final. Ambos equipos han demostrado un dominio sólido durante toda la fase regular, destacándose en cada jornada con actuaciones convincentes.

Los equipos que ocupan las posiciones del 3 al 27 se enfrentan a un panorama incierto, donde todo está en juego. Los clubes que se encuentran en esta zona incluyen gigantes europeos como el Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal, Inter, y Atlético de Madrid, junto a sorpresas como el Aston Villa, Brest y Feyenoord.

Estos son los equipos en disputa:

