El partido entre Uruguay y Chile se disputará en el marco de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20, un torneo que no solo otorga gloria regional, sino también boletos al Mundial Sub-20 de la FIFA. Uruguay llega como uno de los favoritos al título, con un equipo sólido y jugadores que militan en grandes clubes. Por su parte, Chile viene con el ánimo elevado tras una victoria en su debut ante Venezuela por 2-1, con un doblete de Juan Rossel.

Las predicciones inclinan la balanza a favor de los uruguayos, con un 71% de posibilidades de victoria según los analistas, frente a un 27% para Chile y un escaso 2% para un empate. Sin embargo, el Sudamericano Sub-20 suele traer sorpresas, y este choque podría ser uno de los más emocionantes de la fase inicial.

OFFICIAL: These are the eleven men who will start for Uruguay U20 in their Sudamericano opener vs. Chile U20.

Kevin Martínez

Lucas Agazzi

Alfonso Montero

Juan Rodríguez

Patricio Pacífico

Mauro Zalazar

Thiago Helguera

Bruno Calcagno

Gonzalo Petit

Joaquín Lavega

Renzo… pic.twitter.com/WuZwq1GnGm

— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) January 25, 2025