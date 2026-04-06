Cole Palmer enciende las alarmas: la preocupante confesión sobre sus lesiones El jugador del Chelsea reconoció que aún no está al 100% físicamente y expuso la complejidad de los problemas que arrastra desde hace meses.

En el fútbol de élite, el rendimiento muchas veces esconde realidades más profundas. En el caso de Cole Palmer, su nivel reciente no solo responde a lo futbolístico, sino también a una lucha constante contra su propio físico.

El futbolista inglés dejó una declaración que generó preocupación en su entorno al admitir que todavía no se encuentra en plenitud física, pese a haber regresado a la competencia. Sus palabras reflejan una situación que se arrastra desde hace tiempo y que ha condicionado su rendimiento.

Uno de los principales problemas ha sido una lesión en la zona inguinal, considerada de carácter persistente, que lo obligó a perderse una gran cantidad de partidos a lo largo de la temporada. Este tipo de dolencias suele ser especialmente delicado, ya que puede reaparecer si no se gestiona correctamente.

A ese inconveniente se sumaron otros episodios que complicaron aún más su continuidad. Entre ellos, una fractura en un dedo del pie producto de un accidente doméstico y molestias musculares que lo marginaron en distintos momentos del calendario.

El impacto de estas lesiones no solo se mide en ausencias, sino también en rendimiento. Palmer ha reconocido que durante varios partidos no pudo ejecutar movimientos con normalidad, incluso limitando aspectos básicos de su juego como el remate.

En total, las diferentes molestias físicas lo llevaron a perderse una cantidad significativa de encuentros, afectando su continuidad y su influencia dentro del equipo.

Desde el cuerpo técnico del Chelsea optaron por una gestión cuidadosa, priorizando su recuperación a largo plazo por encima de una vuelta apresurada. La intención es evitar recaídas en un jugador considerado clave para el proyecto.

A pesar de este panorama, el futbolista mantiene una postura optimista. Confía en poder recuperar su mejor versión una vez que logre dejar atrás definitivamente los problemas físicos.

En un contexto donde la exigencia es máxima y la competencia no da tregua, la evolución de Palmer será determinante tanto para su equipo como para sus aspiraciones a nivel internacional.

El desafío es claro: transformar una temporada marcada por las lesiones en un punto de partida para volver a consolidarse en la élite.