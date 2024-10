Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 19 de octubre de 2024, el Estadio Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo, República Dominicana, será testigo de un duelo clave en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. Colombia y Estados Unidos se enfrentarán en la segunda jornada del Grupo B, un partido determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la competición.

Colombia, que viene de empatar 1-1 frente a Corea del Sur en su debut, buscará sumar de a tres puntos para afianzarse en la pelea por un lugar en la siguiente ronda. Las cafeteras mostraron un buen nivel en su primer compromiso, pero deberán corregir algunos detalles si quieren doblegar a una selección de Estados Unidos herida.

