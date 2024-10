Este sábado 19 de octubre de 2024, España se medirá ante Corea del Sur en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, que se celebra en República Dominicana. El encuentro se disputará a las 16:00 horas (hora local) en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, un escenario icónico para el fútbol en el país caribeño.

El conjunto español llega con la moral en alto tras haber derrotado a Estados Unidos por 3-1 en su debut. Las dirigidas por Xavi Puig mostraron un gran nivel de juego, destacando la capacidad ofensiva de sus jugadoras, quienes se perfilan como una de las favoritas para avanzar a la siguiente fase del torneo. La victoria frente a uno de los equipos más fuertes del torneo ha sido un impulso importante para España, que buscará consolidar su liderazgo en el Grupo B con una segunda victoria.

The holders are off to a winning start! 🔥#U17WWC pic.twitter.com/fANT9QCItp

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 16, 2024