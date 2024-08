El Como 1907, equipo emblemático de la ciudad de Como, en la región de Lombardía, ha marcado un hito en su historia reciente al conseguir el ascenso a la Serie A para la temporada 2024-25. Este retorno a la máxima categoría del fútbol italiano, tras más de dos décadas de ausencia, es el resultado de una trayectoria histórica y una serie de esfuerzos persistentes que han llevado al club de vuelta al estrellato del fútbol nacional.

Fundado en 1907 como Football Club Como, el club tuvo un inicio modesto, jugando principalmente en ligas locales y enfrentándose a equipos de la región de Milán y Suiza. La primera gran transformación ocurrió en 1911, cuando se fusionó con el club estudiantil Minerva, conservando el nombre de F.C. Como. La primera incursión significativa en la liga nacional se dio en 1912, cuando el equipo luchó por acceder al campeonato de “Prima Categoria”, aunque la victoria se les escapó en el enfrentamiento contra el Savona.

Our Serie A Enilive 2024/2025 season ticket campaign is about to start!

Find all the info ➡️ https://t.co/iky7matUPk pic.twitter.com/HZdr7oTK5C

— Como1907 (@Como_1907) August 14, 2024