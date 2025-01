¿Cómo está el historial entre Nacional y Peñarol? En la antesala del amistoso por Serie Rio de La Plata, destacamos el historial entre dos de los grandes equipos de Sudamérica.

La rivalidad entre Club Nacional de Football y el Club Atlético Peñarol es una de las más intensas y legendarias del fútbol mundial. El “clásico del fútbol uruguayo” ha sido escenario de innumerables batallas que no solo han marcado la historia de ambos clubes, sino también la de todo un país. A lo largo de los años, los enfrentamientos entre estos dos colosos del deporte han dejado huella, no solo en la Primera División, sino también en otras competiciones internacionales que han sido parte de este duelo ancestral. A continuación, analizamos el historial detallado de estos equipos a lo largo de diferentes torneos y sus respectivas estadías en casa y fuera de ella.

Amistosos: Un sabor amargo para Nacional

El enfrentamiento en amistosos entre Nacional y Peñarol ha sido limitado, con solo un encuentro registrado en la historia reciente. En ese partido, jugado fuera de casa para Nacional, el resultado fue negativo para el equipo tricolor, ya que cayó 2-1 ante su eterno rival. Este tipo de partidos, aunque no tienen el mismo peso que los clásicos oficiales, siempre generan una gran expectativa y son un termómetro de la temperatura de la rivalidad.

Resumen:

Partidos: 1

Victorias de Nacional: 0

Empates: 0

Derrotas: 1

Goles a favor: 1

Goles en contra: 2

Copa Libertadores: La batalla continental

En la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del continente, el historial entre Nacional y Peñarol muestra un dominio relativo de los equipos en casa y fuera de ella. En total, se han enfrentado en 38 ocasiones, con 19 encuentros disputados en territorio de cada uno. En su estadio, Nacional ha logrado 5 victorias, mientras que Peñarol ha registrado 5 victorias como visitante. Sin embargo, en el global, Peñarol mantiene una ligera ventaja, habiendo anotado más goles que Nacional (44 frente a 41).

Aunque el historial de victorias se mantiene parejo, lo que realmente distingue a estos enfrentamientos son los momentos épicos que se han vivido, como las eliminatorias directas y las definiciones por penales, que han dejado a los aficionados al borde del colapso emocional.

Resumen:

Partidos: 38

Victorias de Nacional: 10

Empates: 15

Derrotas: 13

Goles a favor: 41

Goles en contra: 44

Copa Sudamericana: Un capítulo corto pero intenso

La Copa Sudamericana ha visto menos enfrentamientos entre los dos grandes del fútbol uruguayo. En total, se han jugado solo dos partidos entre Nacional y Peñarol en este torneo. El primer partido, disputado en Montevideo, terminó con victoria para Peñarol por 2-1. Sin embargo, en el segundo encuentro, jugado en el Estadio Centenario, Nacional logró imponerse 1-0, lo que refleja la paridad histórica que existe entre estos equipos en competiciones internacionales.

Resumen:

Partidos: 2

Victorias de Nacional: 1

Empates: 0

Derrotas: 1

Goles a favor: 2

Goles en contra: 2

Copa Mercosur: Duelo en terreno neutro

En cuanto a la Copa Mercosur, el historial de enfrentamientos se limita a dos partidos. Ambos equipos se enfrentaron tanto en Montevideo como en otros estadios de la región, sin poder registrar victorias. En estos duelos, las estadísticas reflejan que Peñarol y Nacional no lograron imponerse de forma definitiva, aunque el hecho de haber disputado estos partidos en terreno neutral subraya la trascendencia de estos clásicos regionales.

Resumen:

Partidos: 2

Victorias de Nacional: 0

Empates: 1

Derrotas: 1

Goles a favor: 1

Goles en contra: 2

Primera División: Dominio nacional en casa, Peñarol más sólido fuera de casa

En la Primera División, el enfrentamiento entre Nacional y Peñarol ha sido extenso, con 53 partidos disputados en total, de los cuales 24 fueron en el estadio de Nacional, 25 en el de Peñarol y 4 en terrenos neutrales. En este escenario, Nacional ha logrado una mayor cantidad de victorias en su propio estadio, con 11 victorias frente a 5 derrotas en el “Parque Central”, mientras que Peñarol, jugando fuera de casa, ha sido el equipo más efectivo, con 12 empates y 8 derrotas.

Sin embargo, a pesar de su dominio en casa, Nacional no ha logrado alejarse completamente de la igualdad, y el total de goles marcados en la Primera División muestra una ligera ventaja para Peñarol, con 34 goles frente a 28.

Resumen:

Partidos: 53

Victorias de Nacional: 18

Empates: 20

Derrotas: 14

Goles a favor: 65

Goles en contra: 66

Supercopa: Un torneo menos frecuente pero igualmente intenso

El historial de encuentros en la Supercopa, una competición de menor frecuencia, refleja un empate en el número de victorias entre Nacional y Peñarol. En total, se han jugado 2 partidos, con una victoria y una derrota para cada club, lo que subraya lo impredecible y equilibrado de esta contienda.

Resumen:

Partidos: 2

Victorias de Nacional: 0

Empates: 1

Derrotas: 1

Goles a favor: 2

Goles en contra: 4

Total histórico: Un encuentro de paridad

Si observamos el total de partidos entre Nacional y Peñarol, el balance global nos ofrece una visión interesante de su rivalidad. En los 98 encuentros disputados, Nacional ha ganado 29 veces, mientras que Peñarol lo ha hecho en 37 ocasiones. El número de empates (37) muestra lo parejo y equilibrado de la contienda. Con 112 goles a favor y 120 goles en contra, la diferencia es mínima, lo que refleja la intensidad y paridad histórica que caracteriza a este enfrentamiento.

Resumen total:

Partidos: 98

Victorias de Nacional: 29

Empates: 37

Derrotas: 31

Goles a favor: 112

Goles en contra: 120

Conclusión: Una rivalidad imparable

El historial de enfrentamientos entre Nacional y Peñarol en distintos torneos refleja la naturaleza inquebrantable de esta rivalidad. Cada enfrentamiento, sin importar si es un amistoso o una final internacional, se vive con una pasión única, no solo por los hinchas de ambos clubes, sino por todo el pueblo uruguayo. El fútbol, en su máxima expresión, se ve en estos choques de titanes, donde los datos fríos no logran reflejar la intensidad emocional de cada partido. Al final, la historia continúa escribiéndose y, sin lugar a dudas, el próximo clásico entre Nacional y Peñarol será otro capítulo más en una rivalidad que parece no tener fin.