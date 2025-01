River Plate vs. Selección de México: Alineaciones y todo lo que debes saber sobre el partido amistoso internacional La selección mexicana viene de ganarle al Inter de Porto Alegre y buscará vencer al equipo argentino en su cancha.

La Selección Mexicana cerrará su gira sudamericana con un partido amistoso de alto perfil, enfrentándose a River Plate, uno de los clubes más grandes de Argentina y de todo el continente. Este choque será una oportunidad invaluable para que los jóvenes talentos del equipo mexicano se midan contra una de las instituciones más exitosas del fútbol mundial. La cita será el 21 de enero de 2025, en el legendario Estadio Monumental de Buenos Aires, un escenario que promete una atmósfera cargada de emoción y desafíos.

Un México renovado bajo el mando de Javier Aguirre

El conjunto nacional mexicano llega a este partido tras una destacada victoria por 2-0 ante el Internacional de Porto Alegre en Brasil, lo que ha generado optimismo en torno al trabajo del técnico Javier “Vasco” Aguirre. Con una plantilla conformada exclusivamente por jugadores de la Liga MX, Aguirre ha demostrado confianza en los futbolistas nacionales y está aprovechando esta gira sudamericana como una plataforma para evaluar a las nuevas promesas del fútbol mexicano.

La Selección Nacional de México informa la baja de Jorge Ruvalcaba de la concentración. Más información ➡️ https://t.co/WP13ZgJj8O pic.twitter.com/tCKal7y7Iy — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 18, 2025

En la rueda de prensa posterior al triunfo en Brasil, Aguirre destacó la juventud de su plantilla y la mentalidad positiva de los jugadores, que no se han intimidado ante las grandes selecciones y equipos sudamericanos. En particular, el estratega mencionó con orgullo la participación de Gilberto Mora, quien se convirtió en el futbolista más joven de la historia en representar a México, superando el récord previamente establecido por Rafael Márquez.

“Rafa está encab… porque rompió el récord de precocidad. Rafa no lo quería meter, porque le rompió el récord de debutar a los 17 años y lo hizo a los 16 años. Estaba encab… Le dije a Mora que jugara fácil, que no podía conducir hoy la pelota, porque no te dejaban. Montiel se equivocó tres veces por conducción excesiva, le dije: ‘niño, juega fácil en mi campo’, en el último tercio es juego libre y se mandó una que nos hubiera emocionado”, comentó el ‘Vasco’, recordando con una sonrisa el debut de su joven pupilo.

Aguirre también destacó la actitud mental de los jóvenes seleccionados, muchos de los cuales provienen de selecciones menores. Según el entrenador, estos chicos tienen la personalidad necesaria para destacar en el fútbol de alto nivel y no temen enfrentar retos en el extranjero. Esta visión será puesta a prueba en el partido ante River Plate, un rival de primer nivel que representa uno de los equipos más exigentes de América.

River Plate, un desafío de peso

El equipo argentino llega a este amistoso con su habitual jerarquía y calidad, con una plantilla repleta de futbolistas experimentados y talentosos que juegan en la Primera División de Argentina y competiciones internacionales. River Plate es conocido no solo por su historia, sino por su capacidad para formar jugadores de élite que luego brillan en equipos de todo el mundo.

🔛 Domingo de lluvia y entrenamiento en River Camp 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/cQxeQxaKm4 — River Plate (@RiverPlate) January 20, 2025

Para el “Millonario”, el encuentro contra México será una excelente oportunidad para medir su nivel de cara a los próximos desafíos internacionales, mientras que también les permitirá probar nuevas combinaciones y afinar detalles tácticos para la temporada. El equipo dirigido por Martín Demichelis no solo cuenta con figuras consagradas, sino con jóvenes promesas que buscan consolidarse en el primer equipo.

Entre los nombres más destacados de la alineación de River Plate figuran el arquero Franco Armani, el defensor Germán Pezzella y los mediocampistas Gonzalo Martínez y Enzo Pérez. Estos jugadores, con amplia experiencia tanto en la liga argentina como en competiciones internacionales, aportarán calidad y dinamismo al encuentro, lo que pondrá a prueba la solidez defensiva y la capacidad ofensiva de la selección mexicana.

Alineaciones probables

River Plate:

Franco Armani (Arquero) Germán Pezzella (Defensor) Fabricio Bustos (Defensor) Lucas Martínez Quarta (Defensor) Giuliano Galoppo (Mediocampista) Marcos Acuña (Mediocampista) Gonzalo Martínez (Mediocampista) Enzo Pérez (Mediocampista) Maximiliano Meza (Delantero) Pablo Solari (Delantero) Facundo Colidio (Delantero)

México:

Raúl Rangel (Arquero) José Castillo (Defensor) Víctor Guzmán (Defensor) Eduardo Águila (Defensor) Jesús Gallardo (Defensor) Elías Montiel (Mediocampista) Erik Lira (Mediocampista) David Ramírez (Mediocampista) Jorge Ruvalcava (Delantero) Efraín Álvarez (Delantero) Guillermo Martínez (Delantero)

Un enfrentamiento lleno de promesas

Este partido entre River Plate y la Selección Mexicana representa mucho más que un simple amistoso. Para los jóvenes futbolistas del equipo mexicano, es la oportunidad de brillar en un escenario internacional ante un rival de renombre mundial. Cada minuto en la cancha será crucial para aquellos que buscan ganarse la confianza de Aguirre y asegurar su lugar en futuras convocatorias.

Para los aficionados, este encuentro será una muestra del potencial de la nueva generación del fútbol mexicano, que, a pesar de estar en proceso de reconstrucción, promete talento y carácter. Por su parte, River Plate se prepara para demostrar por qué sigue siendo uno de los clubes más poderosos del continente, con la ambición de seguir cosechando éxitos tanto a nivel nacional como internacional.

Con un escenario imponente como el Estadio Monumental, y con equipos que tienen mucho que demostrar, este duelo promete ser un espectáculo de fútbol vibrante que no te puedes perder.

Fecha del partido: 21 de enero de 2025

Lugar: Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina

Hora: 21:00 (hora local)

Transmisión: Canal 5 y TUDN (en México)