¿Cómo funcionan las ligas de fútbol en Estados Unidos? La liga de fútbol estadounidense está estructurada y organizada de forma peculiar

En Estados Unidos, el fútbol se organiza en una pirámide de ligas que incluye tanto competiciones profesionales como amateur. A continuación, se encuentran de mayor a menor la estructura de las ligas de fútbol en el país:

Muchos me preguntan cómo es el sistema de ligas en Estados Unidos 🇺🇸. Acá les dejo la pirámide del soccer👇🏻 pic.twitter.com/t3CzTPp6fM — Tendencia Fútbol 🎙️ (@TendenciaFut) March 27, 2021

1. Major League Soccer (MLS)

Nivel: 1. La MLS es la liga de fútbol profesional de mayor nivel en los Estados Unidos y Canadá. Fundada en 1993, comenzó a jugarse en 1996. Actualmente, cuenta con 30 equipos, divididos en Conferencias Este y Oeste. Es la liga más reconocida y de mayor nivel en el país, atrayendo a jugadores de alto perfil de todo el mundo.

Which team is taking home the Supporters' Shield this year? 🔮 Check out the predictions from the experts: https://t.co/3RTi8xg7XT pic.twitter.com/hmbS75jwKi — Major League Soccer (@MLS) June 21, 2024

2. USL Championship (USLC)

Nivel: 2. El USL Championship es la segunda división del fútbol profesional en Estados Unidos. Fundada en 2010, es administrada por la United Soccer League. La liga cuenta con más de 30 equipos y es conocida por su alta competitividad y por ser una plataforma de desarrollo para jugadores que aspiran a jugar en la MLS.

No one's safe in the #PrinxTiresUSA standings. The top teams in the East and West lost on Saturday 😮 pic.twitter.com/Up5iZ3gPB8 — USL Championship (@USLChampionship) June 18, 2024

3. USL League One (USL1)

Nivel: 3. USL League One es la tercera división del fútbol profesional en Estados Unidos, también gestionada por la United Soccer League. Fundada en 2019, la liga está compuesta por equipos en mercados más pequeños y tiene un enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos y expansión del deporte.

Let's 𝙂𝙊 Bru𝙉𝙊 👊 7️⃣ goals in 6️⃣ matches for @brunorendon27 and @nocohailstormfc get on the board first! pic.twitter.com/VoJXlrUccN — USL League One (@USLLeagueOne) June 18, 2024

4. National Independent Soccer Association (NISA)

Nivel: 3. NISA es otra liga de tercera división en el sistema de ligas de Estados Unidos. Fundada en 2017, busca ofrecer una alternativa a las ligas tradicionales, con un enfoque en la independencia de los clubes y una estructura más abierta que incluye el concepto de ascenso y descenso en el futuro.

90-2’ His first goal of the season! 🙌 Shiels adds to the tally for @MDBobcatsFC pic.twitter.com/Trl3ITTB1C — NISA Official (@NISALeague) June 20, 2024

5. USL League Two (USL2)

Nivel: 4. USL League Two es una liga semiprofesional que opera en el cuarto nivel del sistema de ligas de Estados Unidos. Fundada en 1995 como la Premier Development League (PDL), esta liga se centra en el desarrollo de jugadores jóvenes, muchos de los cuales son estudiantes universitarios que buscan una carrera profesional en el fútbol.

STOPPAGE TIME DRAMA FOR @TobaccoRoadFC 🤯 A last-second goal from Ty Johnson gave his club a valuable point at the death in yesterday's match pic.twitter.com/2rUH58Hqjw — USL League Two (@USLLeagueTwo) June 17, 2024

6. National Premier Soccer League (NPSL)

Nivel: 4. La NPSL es otra liga semiprofesional de cuarto nivel, fundada en 2003. Al igual que la USL League Two, se centra en el desarrollo de jugadores jóvenes y cuenta con equipos en todo el país. La liga ofrece una plataforma competitiva para jugadores que buscan avanzar en sus carreras futbolísticas.

It's an important weekend with both A@AkronCityFC and @MKETORRENT competing in @USAdultSoccer Region II! We take a look back at last weekend's matchup between Akron City FC and Northern Indiana FC thanks to Tanner Jones Media pic.twitter.com/E7tmOUNjrd — National Premier Soccer League (NPSL) (@NPSLSoccer) June 8, 2024

7. United Premier Soccer League (UPSL)

Nivel: 4/5. La UPSL es una liga semiprofesional que abarca los niveles cuatro y cinco del sistema de ligas. Fundada en 2011, cuenta con cientos de equipos en todo Estados Unidos y se distingue por su accesibilidad y enfoque en la expansión y el desarrollo del fútbol a nivel local y regional.

8. Liga Nacional (United States Adult Soccer Association – USASA)

Nivel: 5 y menores. Bajo la USASA, la Liga Nacional incluye diversas ligas amateur y semiprofesionales que operan en el quinto nivel y más abajo. Estas ligas son fundamentales para el desarrollo del fútbol a nivel local y sirven como una base amplia para el crecimiento del deporte en todo el país.

Region I 2024 Champions Amateur Men@NYpancyprian

Amateur Women@LazersRdsl

Werner Fricker Cup@Lansdownebhoys

Gerhard Mengel & Giacomo Testani (O30 & O50 Cups)@ChristosFC

Over-40 Cup@cprfc_nyc

Gus Xikis U23 Champion@WCUSCPredators pic.twitter.com/p9ySSrLEDd — USASA Region I (@USASARegion1) June 17, 2024

9. State Leagues (Ligas Estatales)

Nivel: 6 y menores. Las ligas estatales organizadas por las asociaciones de fútbol de cada estado forman el sexto nivel y más abajo en la pirámide de ligas. Estas ligas incluyen competiciones amateur y recreativas que proporcionan oportunidades de juego para jugadores de todas las edades y niveles de habilidad.

10. Recreational Leagues (Ligas Recreativas)

Nivel: 7 y menores. Las ligas recreativas están orientadas hacia la participación de jugadores por diversión y ejercicio, sin el nivel de competencia de las ligas superiores. Estas ligas son vitales para la inclusión de jugadores de todas las edades y son administradas por organizaciones locales y comunitarias.

Esta estructura muestra la diversidad y amplitud del fútbol en Estados Unidos, desde el nivel profesional más alto hasta las ligas recreativas locales, promoviendo el deporte en todos los niveles y comunidades del país.