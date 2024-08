El Arsenal FC llega a la temporada 2024/2025 con una plantilla cargada de talento, experiencia y juventud, lista para pelear por los títulos en la Premier League y en las competiciones europeas. Bajo la dirección de Mikel Arteta, el equipo de los Gunners ha sido diseñado cuidadosamente para ser competitivo en todas las facetas del juego. A continuación, se presenta un análisis detallado de la plantilla del Arsenal para esta nueva campaña.

El Arsenal cuenta con dos porteros de alto nivel, asegurando que la competencia por el puesto titular sea feroz. David Raya, de 28 años, llega valorado en 35 millones de euros. El portero español es conocido por su excelente juego con los pies y su habilidad para realizar paradas cruciales, algo que se ajusta perfectamente al estilo de juego que Arteta busca implementar en el Arsenal. Aaron Ramsdale, de 26 años y con un valor de mercado de 25 millones de euros, es la otra opción en la portería. Ramsdale ha sido una figura clave para los Gunners en las temporadas anteriores, destacando por su agilidad y reflejos.

La línea defensiva del Arsenal combina solidez y versatilidad, con una mezcla de juventud y experiencia que promete mantener la consistencia en la zaga.

William Saliba, de 23 años, es uno de los defensas centrales más prometedores de Europa, con un valor de mercado de 80 millones de euros. Su combinación de fuerza física, lectura del juego y capacidad para salir con el balón controlado lo convierten en una pieza fundamental en la defensa del Arsenal. Junto a él, Gabriel Magalhães, de 26 años y valorado en 70 millones de euros, aporta solidez y seguridad en el juego aéreo, siendo también una amenaza en las jugadas a balón parado.

🔴 If Arsenal beat Wolves on Saturday…

🇫🇷 William Saliba will become the FASTEST Arsenal player in history to reach 50 Premier League wins with the club.

👏 He will have done so in just 66 games, beating Nacho Monreal's record of 70.#beINPL #AFC pic.twitter.com/7ypWwcwwaf

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 15, 2024