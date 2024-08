Con la temporada 2024/2025 en marcha, el Liverpool FC se presenta como uno de los equipos más sólidos y competitivos de la Premier League. Bajo la dirección de Jürgen Klopp, los ‘Reds’ han formado una plantilla que combina experiencia, juventud y talento internacional. A continuación, un análisis detallado de cada posición y los jugadores que forman parte del equipo.

El Liverpool FC cuenta con una sólida alineación de porteros, liderada por Alisson Becker. Con 31 años, el guardameta brasileño, valorado en 28 millones de euros, sigue siendo uno de los mejores del mundo. Su capacidad para hacer paradas cruciales y su experiencia en los momentos más críticos son esenciales para los ‘Reds’.

Le sigue el irlandés Caoimhín Kelleher, de 25 años y valorado en 20 millones de euros. Kelleher ha demostrado ser un suplente confiable, destacándose en competencias como la FA Cup y la Carabao Cup. Vitezslav Jaros, joven portero de 23 años de la República Checa, completa la lista con un valor de 5 millones de euros. Jaros está en busca de ganar más minutos y continuar su desarrollo en el equipo.

En la zaga central, el Liverpool mantiene una combinación de experiencia y juventud. Virgil van Dijk, el experimentado defensa neerlandés de 33 años, sigue siendo el líder indiscutible, valorado en 30 millones de euros. A su lado, Ibrahima Konaté, el central francés de 25 años y valorado en 45 millones de euros, aporta velocidad y fuerza física, siendo una pieza clave en el esquema defensivo de Klopp.

El inglés Joe Gomez (27 años, 28 millones de euros) y el joven Jarell Quansah (21 años, 22 millones de euros) ofrecen opciones sólidas para la rotación, mientras que Sepp van den Berg (22 años, 12 millones de euros) y Nathaniel Phillips (27 años, 3,5 millones de euros) brindan profundidad al plantel. Rhys Williams, de 23 años y con un valor de 1,8 millones de euros, cierra la lista de centrales.

En los laterales, Andrew Robertson (30 años, 30 millones de euros) y Konstantinos Tsimikas (28 años, 22 millones de euros) comparten responsabilidades en el lado izquierdo. Ambos jugadores son conocidos por su capacidad ofensiva y sus precisos centros. En el lateral derecho, Trent Alexander-Arnold (25 años, 70 millones de euros) sigue siendo un pilar ofensivo, mientras que Conor Bradley (21 años, 15 millones de euros) espera continuar su desarrollo bajo la tutela de Alexander-Arnold.

El mediocampo del Liverpool es una de sus zonas más fuertes, con jugadores que aportan tanto en defensa como en ataque. Dominik Szoboszlai, el húngaro de 23 años y valorado en 75 millones de euros, es una de las grandes estrellas del equipo, conocido por su creatividad y habilidad para marcar goles desde larga distancia. A su lado, Alexis Mac Allister, de 25 años y también valorado en 75 millones de euros, es un mediocampista completo que destaca por su visión de juego y capacidad para romper líneas defensivas.

Curtis Jones (23 años, 35 millones de euros) y Harvey Elliott (21 años, 35 millones de euros) representan el futuro del Liverpool, ambos con un gran potencial y ya habiendo mostrado destellos de su calidad en temporadas anteriores. Ryan Gravenberch, el mediocampista neerlandés de 22 años, está valorado en 35 millones de euros y añade más opciones en el mediocampo.

En la posición de pivote, el japonés Wataru Endo (31 años, 13 millones de euros) aporta experiencia y solidez defensiva, mientras que el joven español Stefan Bajcetic (19 años, 11 millones de euros) es visto como una futura estrella en esta posición.

El ataque del Liverpool es uno de los más temidos de Europa. En el extremo izquierdo, el colombiano Luis Díaz (27 años, 75 millones de euros) es una amenaza constante con su velocidad y habilidad para el uno contra uno. Cody Gakpo (25 años, 55 millones de euros) y Diogo Jota (27 años, 50 millones de euros) completan una tripleta ofensiva versátil que puede jugar en varias posiciones del frente de ataque.

En el extremo derecho, Mohamed Salah, el egipcio de 32 años y valorado en 55 millones de euros, sigue siendo la gran estrella del equipo, con su capacidad goleadora intacta. Ben Doak, el joven escocés de 18 años y valorado en 10 millones de euros, es una de las promesas del equipo, con un futuro brillante por delante.

En la posición de delantero centro, el uruguayo Darwin Núñez (25 años, 70 millones de euros) lidera la línea ofensiva. Con su potencia y capacidad para encontrar espacios, Núñez se perfila como uno de los máximos goleadores de la temporada.

