Con Messi desde el inicio, Argentina se despide ante su gente antes del Mundial La Albiceleste enfrenta a Zambia en La Bombonera en su último partido en el país antes de viajar a la Copa del Mundo 2026.

La Selección Argentina afronta este martes un compromiso especial: el último partido en suelo nacional antes del Mundial 2026. El rival será Zambia, en un amistoso que marcará la despedida del equipo de Lionel Scaloni ante su público.

El encuentro se disputará en La Bombonera desde las 20:15, en el cierre de la fecha FIFA y como parte de la preparación final para la cita que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La principal novedad confirmada por el entrenador es la presencia de Lionel Messi como titular, luego de haber comenzado en el banco en el partido anterior frente a Mauritania. La decisión apunta a que el capitán tenga minutos desde el arranque en este tramo final previo al torneo.

El equipo llega tras una actuación con dudas pese al triunfo 2-1 ante el conjunto africano, lo que obligó al cuerpo técnico a ajustar detalles en la búsqueda de un mejor funcionamiento colectivo.

En cuanto a la posible formación, Scaloni apostaría por una base de habituales titulares, con nombres como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Julián Álvarez acompañando a Messi en el once inicial.

Más allá del rival, el partido adquiere un valor simbólico: será la última presentación de la Selección en el país antes del Mundial, donde defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

Así, entre expectativas deportivas y un fuerte componente emocional, Argentina buscará cerrar su preparación en casa con una actuación convincente y el respaldo de su gente, en una noche que puede marcar el inicio del tramo decisivo hacia una nueva ilusión mundialista.