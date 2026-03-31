Soroka logró una hazaña casi imposible y quedó en los libros de la MLB El lanzador de Arizona protagonizó una entrada perfecta que lo mete en un selecto grupo dentro de la historia del béisbol.

El inicio de la temporada 2026 de la MLB ya dejó una actuación que difícilmente pase desapercibida. El pitcher Michael Soroka, actual jugador de los Arizona Diamondbacks, protagonizó una jugada que se inscribe entre las más raras y precisas del béisbol profesional.

Durante el encuentro frente a los Detroit Tigers, el canadiense logró una “entrada inmaculada”, un registro que consiste en retirar a tres bateadores consecutivos utilizando apenas nueve lanzamientos, todos ellos strikes.

Se trata de una de las ejecuciones más perfectas que puede alcanzar un lanzador en el juego, ya que no admite margen de error: cada envío debe ser exacto y cada enfrentamiento, resuelto sin que el rival logre hacer contacto efectivo.

Este tipo de actuaciones son extremadamente poco frecuentes en la historia de las Grandes Ligas, lo que eleva aún más el valor de lo conseguido por Soroka en su presentación. La precisión, el control y la contundencia del derecho fueron determinantes para sellar un momento que rápidamente se viralizó entre fanáticos y especialistas.

El logro también representa un impulso importante para el pitcher, que busca recuperar su mejor versión tras varias temporadas marcadas por lesiones y altibajos desde su irrupción como una de las grandes promesas del pitcheo.

Con este episodio, la MLB suma un nuevo capítulo de excelencia individual, donde una secuencia de apenas nueve lanzamientos alcanza para construir un momento eterno dentro del diamante.