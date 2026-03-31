Alcaraz ya siente la arcilla: arranque distendido y primeras señales en Montecarlo El número uno del mundo inició su preparación en Mónaco con entrenamientos relajados y buenas sensaciones de cara a una gira clave.

El cambio de superficie marca un nuevo capítulo en la temporada de Carlos Alcaraz, que ya comenzó su preparación sobre polvo de ladrillo en Montecarlo, primer gran desafío de la gira europea.

El español tuvo su primer contacto con la arcilla en un entrenamiento que combinó exigencia y distensión, compartiendo cancha con el joven Martín Landaluce y también protagonizando momentos fuera del rigor competitivo, como intercambios relajados y gestos de camaradería con su entorno.

Este regreso a la tierra batida no es uno más: Alcaraz afronta una parte del calendario en la que deberá defender una gran cantidad de puntos, lo que añade presión a su rendimiento en torneos como Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roland Garros.

Además, el contexto competitivo suma un condimento extra. El italiano Jannik Sinner atraviesa un gran momento y amenaza con arrebatarle el número uno del ranking, lo que convierte cada presentación del español en una instancia clave dentro de esa lucha directa.

En lo estrictamente deportivo, el enfoque del equipo de Alcaraz está puesto en recuperar sensaciones tras una gira irregular en canchas duras, donde no logró sostener su mejor nivel. La adaptación rápida a la arcilla será determinante para sostener su dominio en una superficie donde históricamente ha mostrado su mejor versión.

Con Montecarlo como punto de partida, el murciano inicia un tramo de la temporada que puede definir buena parte de su año. Y aunque el primer contacto haya sido entre risas y peloteos informales, lo que viene será todo menos relajado.