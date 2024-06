El mundo del fútbol está de luto tras la repentina muerte de Matija Sarkic, arquero de la selección de Montenegro y jugador del Millwall, club de la segunda división inglesa. Sarkic, de apenas 26 años, falleció en su país natal tras disputar un amistoso con su selección.

“La Federación de Montenegro lamenta informar que el portero de la selección nacional, Matija Sarkic, ha fallecido repentinamente esta madrugada”, anunciaron en un comunicado oficial. Aunque aún no se ha confirmado la causa de su muerte, el medio local RTCG informó que Sarkic había salido a cenar con amigos y, durante la madrugada, se despertó con un malestar. A pesar de llamar a una ambulancia, el arquero falleció antes de recibir atención médica.

El Millwall Football Club expresó su profunda tristeza ante la noticia: “Estamos completamente devastados al anunciar que Matija Sarkic ha fallecido. Todo el mundo en el club envía su amor y condolencias a la familia y amigos de Matija en este momento inmensamente triste”.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

