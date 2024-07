Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, el fútbol europeo se paraliza con la gran final de la Eurocopa 2024, donde Inglaterra y España se enfrentan en un duelo de titanes por la gloria continental. El escenario: el majestuoso Olympiastadion de Berlín.

Dos estilos, un solo objetivo: ¿Quién reinará en Europa?

Inglaterra: Los Tres Leones llegan a la final con la ambición de conquistar su primer título europeo. Su juego se basa en la solidez defensiva, liderada por el impenetrable Jhon Stones, y en el contraataque letal, con jugadores como Bukayo Saka y Phil Foden listos para explotar en velocidad.

Tonight could be the night 🤞

Good luck, @England! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#hcafc pic.twitter.com/MGXyqJDnX7

— Hull City (@HullCity) July 14, 2024