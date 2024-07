Your browser doesn’t support HTML5 audio

El delantero inglés Harry Kane carga con una pesada losa sobre sus hombros: la de no haber ganado nunca una final en su carrera profesional. A pesar de su indiscutible talento y su impresionante capacidad goleadora, el destino parece estar conjurado en su contra, negándole la gloria en los momentos decisivos.

A sus 29 años, Kane ha disputado y perdido un total de 5 finales:

• A nivel de clubes:

• A nivel de selección:

En total, Kane ha sumado 29 goles en estas finales perdidas, una cifra que demuestra su valía y su capacidad para marcar en los grandes escenarios. Sin embargo, la falta de títulos ha empezado a generar dudas sobre su capacidad para liderar a sus equipos a la victoria en los momentos más importantes.

Este domingo 14 de julio de 2024, Kane tendrá una nueva oportunidad para romper la maldición en la final de la Eurocopa 2024 contra España.

Ready to give it absolutely everything 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/B0zVl8hwwA

— Harry Kane (@HKane) July 13, 2024