Christian Pulisic, el talentoso delantero de la selección de Estados Unidos, ha sido una pieza fundamental para su equipo desde su debut. Con una combinación de habilidad, velocidad y precisión, Pulisic ha demostrado ser un jugador clave en la ofensiva del equipo estadounidense. A continuación, repasamos sus impresionantes estadísticas con la selección y su actual pelea por clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024.

Con estas estadísticas, Pulisic promedia casi un gol cada dos partidos, lo que subraya su capacidad para ser decisivo en el ataque. Además, sus 18 asistencias demuestran su habilidad para crear oportunidades de gol para sus compañeros, haciendo de él un jugador versátil y valioso en el esquema táctico del equipo.

Desde su debut, Pulisic ha sido reconocido no solo por su destreza individual, sino también por su capacidad para elevar el nivel de juego de su equipo. Su contribución ha sido vital en varios torneos internacionales, y su liderazgo en el campo es evidente en cada partido.

Actualmente, Pulisic y la selección de Estados Unidos están luchando para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024. Su desempeño en la fase de grupos ha sido crucial, con Pulisic participando activamente en la creación de oportunidades y manteniendo la presión sobre las defensas adversarias. Su capacidad para marcar goles y asistir a sus compañeros será determinante en los próximos partidos.

Christian Pulisic said he no longer agrees with his quote about having to play the best game of their lives against Uruguay.

“Thinking back, I don’t think that’s true. I don’t think we have to play the best game of our lives, I was a bit too emotional,” he said. #USMNT pic.twitter.com/284QYW2HW8

— Anthony (@AnthonyKyaw) July 1, 2024