Ousmane Dembélé ha sido un jugador fundamental para la selección de Francia en la Eurocopa 2024. Con su velocidad y habilidad en el regate, ha aportado dinamismo y peligro en cada partido. A continuación, un análisis de su desempeño hasta ahora en el torneo.

En los cuatro partidos jugados, Dembélé ha acumulado 285 minutos, con un promedio de 57 minutos por partido. Aunque no ha anotado goles ni proporcionado asistencias, ha realizado 8 intentos de gol, con un promedio de 1.6 por partido. Su precisión de pase es notable, alcanzando un 80.5% de acierto. En términos de velocidad, ha registrado una máxima de 33.9 km/h, con un promedio de 32.58 km/h por partido, y ha recorrido un total de 31.54 km, promediando 5.8 km por partido.

Dembélé se destaca por su capacidad para desbordar defensas y crear oportunidades. Su velocidad es un arma clave para Francia, especialmente en contragolpes. Aunque no ha logrado convertir sus intentos en goles, su presencia en el campo ha sido esencial para abrir espacios y desorganizar a las defensas rivales.

