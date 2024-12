¿Cúando juega el Real Madrid vs Pachuca por la Final de la Copa Intercontinental? Los Tuzos buscan hacer historia ante un Real Madrid que llega como favorito. El enfrentamiento promete ser un espectáculo de alto nivel en el Estadio Lusail de Qatar.

Un duelo histórico entre México y Europa

La final de la Copa Intercontinental 2024 será un duelo inédito entre Pachuca, representante mexicano, y el Real Madrid, el gigante español y vigente campeón de la Champions League. Este encuentro se disputará el miércoles 18 de diciembre en el majestuoso Estadio Lusail de Doha, Qatar, sede de la final del Mundial 2022.

Pachuca llega con la ilusión de convertirse en el primer equipo mexicano en levantar este prestigioso trofeo. Por su parte, el Real Madrid busca reafirmar su dominio mundial en competiciones de clubes y sumar un título más a su palmarés.

El camino de los Tuzos hacia la gloria

El Pachuca, dirigido por un cuerpo técnico que mezcla experiencia y juventud, dejó en claro que no teme a los grandes desafíos. En los cuartos de final, los Tuzos sorprendieron con una contundente victoria de 3-0 sobre Botafogo, campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao.

En las semifinales, protagonizaron un emocionante duelo frente al Al Ahly, campeón africano, que se resolvió en una intensa tanda de penales. Tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario, los Tuzos vencieron 6-5 desde los 11 pasos, asegurando su lugar en la gran final.

Real Madrid: favorito con historia y talento

El Real Madrid llega a Qatar respaldado por un plantel plagado de estrellas y una tradición ganadora en competiciones internacionales. Los dirigidos por Carlo Ancelotti no solo tienen la experiencia, sino también el hambre de seguir conquistando títulos que engrandezcan aún más su historia.

Con jugadores de talla mundial y un sistema de juego consolidado, el equipo merengue se perfila como el gran favorito. Sin embargo, enfrentará a un Pachuca que ha demostrado ser capaz de complicar a cualquiera.

Horario y dónde ver el partido

El esperado enfrentamiento entre Pachuca y Real Madrid se jugará el miércoles 18 de diciembre a las 11:00 AM, hora del Centro de México. En Estados Unidos, el horario será a las 10:00 AM del Este, 11:00 AM del Centro y 9:00 AM del Pacífico.

El partido será transmitido a nivel global a través de los servicios de FIFA+, donde estará disponible de manera gratuita, y DAZN, plataforma que también ofrecerá el encuentro en streaming.

Un duelo para cerrar el 2024 con broche de oro

La final de la Copa Intercontinental no solo será un espectáculo de calidad futbolística, sino también una oportunidad histórica para Pachuca de dejar una huella imborrable en el fútbol internacional. Para el Real Madrid, representa una nueva oportunidad de demostrar por qué es considerado uno de los mejores clubes del mundo.

Todo está listo para que el balón ruede en el Estadio Lusail, en un partido que promete emociones y que será, sin duda, uno de los momentos más memorables del cierre de este año.