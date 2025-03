¿Cuándo juega Talleres por Copa Libertadores? La "T" quedó en el Grupo D y enfrentará a San Pablo, Libertad y Alianza Lima en busca de la clasificación a los octavos de final.

El sorteo de la Copa Libertadores 2025 dejó a Talleres de Córdoba en un grupo exigente, pero con oportunidades para avanzar. La “T” integrará el Grupo D, donde se medirá con San Pablo (Brasil), Libertad (Paraguay) y Alianza Lima (Perú) en una fase de grupos que promete emociones y desafíos en cada fecha.

El equipo cordobés, que viene creciendo en el plano internacional, buscará superar la barrera de la fase de grupos y consolidarse entre los mejores de Sudamérica. Con un plantel competitivo y una hinchada apasionada, Talleres intentará hacer historia en el torneo de clubes más prestigioso del continente.

Los rivales de Talleres en la fase de grupos

⚽ San Pablo (Brasil): Uno de los gigantes del fútbol sudamericano. Tres veces campeón de la Libertadores y con un plantel de jerarquía, será el rival más duro del grupo.

⚽ Libertad (Paraguay): Un equipo acostumbrado a jugar copas internacionales. Sólido y con experiencia en estas instancias, siempre es un rival complicado.

⚽ Alianza Lima (Perú): Uno de los clubes más tradicionales de Perú, con una gran hinchada y un estadio que pesa. Intentará dar la sorpresa en el grupo.

El fixture de Talleres en la Copa Libertadores

Fecha 1 – 2 de abril | Talleres vs. San Pablo (L) – 21:30 h

Fecha 2 – 8 de abril | Libertad vs. Talleres (V) – 19:00 h

Fecha 3 – 22 de abril | Alianza Lima vs. Talleres (V) – 19:30 h

Fecha 4 – 8 de mayo | Talleres vs. Libertad (L) – 19:00 h

Fecha 5 – 15 de mayo | Talleres vs. Alianza Lima (L) – 19:00 h

Fecha 6 – 27 de mayo | San Pablo vs. Talleres (V) – 19:00 h

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2025

El torneo tendrá grupos muy competitivos con grandes candidatos al título. Así se conformaron las zonas:

EL MEJOR FÚTBOL DEL CONTINENTE EN CÓRDOBA 🏆#𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮𝟭

🆚 São Paulo 🇧🇷

🗓️ Miércoles 2 de abril

⌚ 21:30 horas

🏟️ Estadio Mario Alberto Kempes#𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮𝟮

🆚 Libertad 🇵🇾

🗓️ Martes 8 de abril

⌚ 19:00 horas

🏟️ Estadio La Huerta#𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮𝟯

🆚 Alianza Lima 🇵🇪

— Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) March 18, 2025

Grupo A: Botafogo (BRA), Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) y Carabobo (VEN).

Grupo B: River Plate (ARG), Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER) y Barcelona SC (ECU).

Grupo C: Flamengo (BRA), Liga de Quito (ECU), Deportivo Táchira (VEN) y Central Córdoba (ARG).

Grupo D: San Pablo (BRA), Libertad (PAR), Talleres (ARG) y Alianza Lima (PER).

Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza (BRA) y Atlético Bucaramanga (COL).

Grupo F: Nacional (URU), Internacional (BRA), Atlético Nacional (COL) y Bahía (BRA).

Grupo G: Palmeiras (BRA), Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) y Cerro Porteño (PAR).

Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez (ARG) y San Antonio Bulo Bulo (BOL).

Talleres y el sueño continental

La “T” sabe que tiene por delante un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad única de seguir creciendo a nivel internacional. Con su gente como respaldo y un equipo ambicioso, Talleres buscará avanzar de fase y dar pelea en el continente.