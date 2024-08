¿Cuándo vuelve Neymar a jugar al fútbol? Luego de la lesión que sufrió el año pasado, el astro brasilero fue incluido a la lista del Al Hilal ¿Cuándo será?

Neymar Jr., el astro brasileño del Al Hilal, está a punto de regresar a las canchas tras una larga rehabilitación de casi un año. El delantero sufrió una lesión en un partido de las eliminatorias sudamericanas el pasado octubre de 2023, lo que lo mantuvo alejado del fútbol profesional durante un extenso periodo. Sin embargo, las noticias recientes apuntan a que su regreso es inminente.

El Al Hilal, que recientemente vio la partida de Michael a otro equipo, ha decidido incluir a Neymar en su plantilla para la temporada 2024-2025. Esta decisión marca un punto crucial en la recuperación del futbolista, quien ha estado trabajando intensamente bajo la supervisión de Ricardo Rosa, un reputado preparador físico brasileño. Rosa, encargado de la rehabilitación en la moderna sala de fitness del Al Hilal, se asegura de que cada aspecto del proceso de recuperación esté bajo control, permitiendo que Neymar esté en óptimas condiciones para su regreso.

La vuelta de Neymar a la acción no solo es esperada por los aficionados del Al Hilal, sino también por los seguidores de la selección brasileña. No obstante, el retorno del delantero a la selección nacional podría demorar un poco más. El director técnico de Brasil, Dorival Júnior, ha indicado que Neymar no será convocado para los próximos partidos de clasificación para el Mundial de 2026, que se disputarán el 7 y el 11 de septiembre contra Ecuador y Paraguay, respectivamente.

As pessoas não entendem o quão eu sou obcecado em vencer ✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/3DkUKR3wOK — Neymar Jr (@neymarjr) August 5, 2024

“Tenemos que respetar los protocolos médicos”, explicó Júnior. “No tengan dudas de que, cuando Neymar esté completamente recuperado y en condiciones óptimas, volverá a ser convocado. Es un jugador fundamental, pero aún es prematuro apresurarse”.

El regreso de Neymar Jr. al campo de juego representa una noticia alentadora tanto para el Al Hilal como para la selección brasileña. Su presencia en el equipo saudí promete reactivar su impacto en la Saudi Pro League, mientras que su futura convocatoria a la selección nacional podría darle una nueva oportunidad para demostrar su valor en el escenario internacional.

Con la temporada de la Saudi Pro League a la vuelta de la esquina, todos los ojos estarán puestos en el regreso de Neymar y en cómo se desempeñará tras su prolongada ausencia. El tiempo dirá si el astro brasileño puede recuperar su mejor forma y ayudar a su equipo a alcanzar nuevas alturas en la competición.